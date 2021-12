Hagen: Traditionsveranstaltung Blau unterm Baum fällt aus

Hagen. Schausteller und Citymanagement sagen die Traditionsveranstaltung coronabedingt ab. Das Ordnungsamt wird auch an diesem Tag kontrollieren.

„Blau unterm Baum“ hat sich zu einer Hagener Traditionsveranstaltung entwickelt – die auch in diesem Jahr coronabedingt ausfallen muss. Citygemeinschaft und Schausteller hatten zum 23. Dezember immer einen Bierwagen sowie einen Essensstand in der Elberfelder Straße aufgebaut, Hunderte Menschen tummelten sich am Vorabend des 24. Dezembers normalerweise in der Innenstadt. „Aber Kontaktreduzierung ist aktuell das Mittel, wir wollen die Hagener nicht dazu aufrufen, zu Hunderten in die Stadt zu kommen“, so City-Manager Wladimir Tisch.

Ordnungsamt kontrolliert

Das betont auch Weihnachtsmarkt-Sprecher Alex Talash: „Der Weihnachtsmarkt wird an diesem Tag ganz normal bis 22 Uhr geöffnet haben, darüber hinaus aber nicht. Bei so einer großen Menschenmenge wie normalerweise bei Blau unterm Baum könnten die Kontrollen nicht gewährleistet werden.“ Gerade kurz vor Weihnachten wolle man kein unnötiges Infektionsrisiko eingehen. Die Veranstalter appellieren daher auch an die Vernunft der Bürger, sich an die Regeln zu halten.

Von der Stadt Hagen heißt es dazu auf Anfrage der Redaktion: „Die Kollegen des Ordnungsamtes sind an diesem Tag, wie bislang an allen Tagen des Marktes, vor Ort, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu überwachen.“

