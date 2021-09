Hagen: Trickdiebe schlagen zu – Enkel hat angeblich Corona

Hagen. Die Polizei Hagen fahndet nach Trickdieben. Die haben ein Seniorin mit dem Enkeltrick abgezogen und einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet.

Erneut ist eine Seniorin in Hagen Opfer eines dreisten Trickbetruges am Telefon geworden. Die 82-Jährige wurde um ihr Erspartes gebracht.

Die Seniorin, die am Boloh lebt, erhielt am Dienstagmittag einen Anruf. Ein Mann gab sich am Telefon als Enkel der älteren Dame aus. Er teilte ihr mit, dass er sich aktuell auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Dreieckestraße befinden würde und lebensbedrohlich an der Delta-Variante des Corona-Virus erkrankt sei. Er müsse nun einen hohen fünfstelligen Betrag für Medikamente bezahlen.

Betrüger steht bei Seniorin vor der Tür

Der Betrüger forderte sein Opfer auf, im Haus nach Geld zu suchen. Die Frau konnte den Betrag nicht in Gänze aufbringen. Dennoch klingelte es kurze Zeit später an ihrer Haustür und eine Person, die sich als „Herr Bock“ ausgab, nahm einen Umschlag mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag entgegen. Im Anschluss machte sich der Mann aus dem Staub.

Kurze Zeit später wurde der 82-Jährigen bewusst, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Sie informierte die Polizei. Der Abholer des Geldes wird als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben und soll eine „dunkle Hautfarbe“ sowie dunkle kurze Haare gehabt haben. Zudem war der Unbekannte untersetzt und trug eine dunkle Freizeitjacke sowie eine dunkle Jeans. Zudem führte der Mann eine schwarze Aktentasche mit sich. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei an die 02331/986 2066.

