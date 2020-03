Hagen: Trickdiebe wollen 90-Jährigen in ihr Auto locken

Hagen-Mitte. Eine 54-Jährige hat am Donnerstag verhindert, dass ein Senior in der Innenstadt Opfer von Trickdieben wurde.

Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstagnachmittag in der Innenstadt einen Trickdiebstahl verhindert. Auf der Karl-Marx-Straße sprachen gegen 15.30 Uhr vor einem Geldinstitut zwei Frauen einen 90-Jährigen an und versuchten ihn zu überreden, in ein Fahrzeug zu steigen. Der Mann war kurz vor dem Einsteigen und hielt seine Geldbörse bereits in der Hand, als die 54-Jährige einschritt und die fremden Frauen zur Rede stellte. Nach kurzem Wortgefecht ließen die mutmaßlichen Trickdiebinnen von dem alten Mann ab und fuhren in dem Wagen davon. Es handelte sich um einen silbernen Van.

Die Verdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Eine Frau war 25 bis 30 Jahre alt, dunkelblond, 1,65 Meter groß und mit einem engem Jeansrock bekleidet. Die zweite Frau war etwa 35 Jahre alt, korpulent und hatte schwarze Haare. Beide waren auffällig stark geschminkt. Die Polizei eskortierte das Taxi, das das Opfer zu einem Seniorenheim brachte, um sein sicheres Ankommen zu gewährleisten. Andere Streifenwagen konnten das verdächtige Auto nicht mehr antreffen. Hinweise an die Polizei: 986 2066.