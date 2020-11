Hagen: Trotz Budget-Plus fehlt Spielplatz-Prioritätenliste

Mehr Geld ist endlich da. Woran es jetzt aber fehlt, ist weitere Planung. Nachdem vor rund zweieinhalb Jahren öffentlich wurde, wie desolat niedrig das Budget für die rund 140 Hagener Spielplätze war, wurde es verzehnfacht. In drei Maßnahmen-Paketen wurden Spielanlagen bislang entweder ganz neu gebaut oder modernisiert. Doch Hagens oberster Spielplatz-Hüter Thomas Becker sagt: „Wir brauchen jetzt dringend mehr Planung und eine Prioritätenliste.“

Erst öffentlicher Druck lässt das Spielplatz-Budget deutlich anwachsen

Die Vorgeschichte ist ein Stück Hagener Bürger-Protests: In einer Ausschusssitzung waren die mickrigen Zahlen bekannt geworden. 12.000 Euro für Neuanschaffungen, 15.000 Euro für Instandhaltung. Ein Kleckerbetrag, mit dem jährlich nicht ein einziger Spielplatz komplett hätte modernisiert werden können. Die SPD ging nach öffentlichem Druck damals voran. Erst wurde das Budget verzehnfacht, hinterher noch mal um knapp 100.000 Euro erhöht. 910.000 Euro konnten seither in Spielplatz-Modernisierungen gesteckt werden. 38 Anlagen profitierten davon.

Beispiele für modernisierte Spielplatzanlagen in Hagen: An der Mozartstraße wurd eein Gräserhaus aufgestellt. Foto: Wirtschaftsbetrieb Hagen

Welche Magnet-Wirkung solche Spielplätze haben können, zeigt sich am Lönsweg in der Boelerheide. Wie viele Spielanlagen in Hagen war diese irgendwo in den 70er-Jahren stecken geblieben. Jetzt steht hier für 80.000 Euro eine Mischung aus Auenland und Villa Kunterbunt aus Robinienholz. Der Platz ist hoch frequentiert.

51.000 Euro in Helfe ausgegeben

Jetzt, Treffpunkt Helfe: Thomas Becker vom Wirtschaftsbetrieb Hagen und seine Kollegin Heike Krippendorf stehen auf dem sogenannten Indianerspielplatz an der Ketteler Straße. Die Anlage in einer Gegend mit vielen Kindern ist seit je her beliebt, aber total veraltet gewesen. Für 51.000 Euro ist sie nun erneuert worden. „Das Indianer-Thema haben wir wieder aufgegriffen“, sagt Thomas Becker. Ein Geier thront auf einem Kaktus, Verstecke aus Robinienholz, Kletter-Zelte und Büffel-Symbole. „Die Anlage wird 15 bis 20 Jahre nicht mehr groß angepackt werden müssen“, sagt Becker. Das Thema Spielplätze im Allgemeinen in dieser Stadt aber schon.

Der Fachbereich Stadtentwicklung müsste die Planungen eigentlich vorantreiben

Denn streng genommen sind Becker und sein kleines Team nur für die Unterhaltung der Spielanlagen zuständig. Dass dabei zuletzt auch ganze Spielplätze neu gebaut wurden, sei mehr dem hohen Sanierungsstau auf den Anlagen geschuldet gewesen. Neue Konzepte, Komplett-Umbauten und große Sanierungen müssten aber auf einer langfristigen Planung beruhen, die es so nicht gibt. Becker hat das jüngst in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses angeregt. Der Fachbereich Stadtentwicklung,- planung und Bauordnung müsste die Planungen eigentlich vorantreiben und auch eine Prioritätenliste erstellen, die das ganze Stadtgebiet umfasst.

Wie viel in Beckers Fachbereich nur in Sachen Unterhaltung der Anlage zu tun ist, zeigen aktuelle Zahlen: 580 Reparaturaufträge standen für das ganze Jahr 2020 auf dem Plan. 400 sind erledigt, 180 noch offen. Vier Mitarbeiter sind damit beschäftigt.

Thomas Becker vom Wirtschaftsbetrieb Hagen ist zuständig für die Spielplätze in der Stadt. Hier steht er auf der Anlage am Lönsweg, die beim entstehen dieses Fotos noch im Neubau war. Foto: Mike Fiebig

Anzahl der Kinder beachten

In eine solche Prioritätenliste müsse auch einfließen, wie viele Kinder in einem Viertel leben. Unterdessen gehen die Modernisierungen weiter. Das Unternehmen, das den sehr beliebten Spielplatz am Lönsweg modernisiert hat, erneuert auch die Anlage im Stadtgarten. Wo weitere Modernisierungen laufen oder anstehen, sieht man im nebenstehenden Infokasten.