Hagen: Türkischer Botschafter besucht Ditib-Gemeinde

Der Türkische Botschafter Ahmet Başar Şen (Mitte) kam am 2. Dezember zum Austausch in die Ditib-Gemeinde Hohenlimburg. Er kam mit dem türkischen Generalkonsul Sener Cebeci und Religionsattaché Hakki Gür.

Der Türkische Botschafter Ahmet Başar Şen hat die Ditib-Gemeinde in Hohenlimburg besucht. Er traf auch von der Flut betroffene Familien

Hagen/Hohenlimburg. Der Türkische Botschafter Ahmet Başar Şen besuchte am 2. Dezember die türkische Ditib-Gemeinde in Hagen-Hohenlimburg. Er kam in Begleitung des Generalkonsuls Sener Cebeci und dem Religionsattaché Hakki Gür.

Antrittsbesuch vor Ort

Beim Austausch mit Mitgliedern der Hohenlimburger Moscheegemeinde ging es in erster Linie um ein Kennenlernen, hat Şen doch erst seit gut drei Monaten das Amt des Botschafters der Türkei in Deutschland inne. Sein Besuch vor Ort führte danach zu zwei Familien in Hohenlimburg, die von der Flut im Juli betroffenen waren. Zudem wurde er von Oberbürgermeister Erik O. Schulz im Hagener Rathaus empfangen.

