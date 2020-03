Auch mit ihrer „zweiten Entlassungswelle“ hat die Firma TWB bislang keinen juristischen Erfolg: Das Arbeitsgericht Hagen erklärte jetzt erstmals die Folgekündigung eines Mitarbeiters (63) durch Urteilsspruch für unwirksam (Az. 2 Ca 1775/19). Inzwischen lockt der Autoteilezulieferer aus Eckesey mit deutlich höheren Abfindungen.

Dem Kläger, seit 26 Jahren in dem Presswerk an der Sedanstraße als Einrichter im Komponentenbau (Schweißhalle) beschäftigt, war bereits Ende Januar 2019 im Rahmen der ersten Entlassungswelle gekündigt worden. Er gewann wie alle anderen seiner knapp 170 Kollegen seinen Kündigungsschutzprozess: In zwei Instanzen wurde eine mangelnde Betriebsratsanhörung gerichtlich bestätigt. Doch TWB hatte im August 2019 vorsorgliche Folgekündigungen ausgesprochen. Und darüber musste jetzt erstmals die 2. Kammer des Arbeitsgerichts Hagen befinden.

TWB droht weiteres Fiasko

Auch diesmal entschieden die Richter wieder zugunsten des gekündigten Mitarbeiters. Für TWB könnte die zweite Kündigungswelle nun ebenfalls zu einem Riesen-Fiasko werden. Arbeitsrechtler Wolfgang Brück (Kanzlei BWL) freut sich: „Der Arbeitgeber hat meinem Mandanten inzwischen ein wesentlich höheres Abfindungsangebot unterbreitet. Aus ursprünglich 3000 Euro wurden mittlerweile 13.000 Euro.“

Allerdings hat diese vermeintliche Großzügigkeit von TWB zwei Haken: Der Kläger müsste als Bedingung die erste Kündigung vom 29. Januar 2019 im Nachhinein doch noch anerkennen. Zudem verlangt der Autoteilezulieferer, dass über 90 Prozent aller anderen 169 Kläger ebenfalls mitziehen und dem erneuerten Abfindungsangebot, aber auch dem ersten Kündigungstermin zustimmen.

Umsatz um 75 Prozent eingebrochen

TWB hatte die zweite Kündigungswelle mit der Rechtsansicht vertreten, diese sei aus betriebsbedingten Gründen sozial gerechtfertigt: Denn Ende März 2019 war die VW-Gruppe als Großauftraggeber abgesprungen und der Umsatz um 75 Prozent eingebrochen. Deshalb hätte die 460-Mitarbeiter-Belegschaft durch Kündigungen verkleinert werden müssen. Nur noch 166 Arbeitnehmer (eingeschlossen Auszubildende) sollten verbleiben, „um das Know-how im Unternehmen zu halten und vor allem um die Produktion für den Bestandskunden Ford in keiner Weise zu gefährden“. Mit der verbliebenen Belegschaft wolle man sich künftig „wie ein Start-up neu aufstellen“, so die Firma aus Eckesey.

Dass diese neue Struktur funktioniere, zeige sich seit der Freistellung sämtlicher gekündigter Arbeitnehmer seit Ende Juni 2019, lässt die TWB-Geschäftsleitung im Arbeitsgericht vortragen. Die 2. Kammer sah das anders: Trotz der umfangreichen Ausführungen zu ihrer wirtschaftlichen Situation sei es TWB nicht gelungen, den Inhalt und die dauerhafte Umsetzbarkeit ihrer unternehmerischen Entscheidung plausibel zu machen. Das von der beklagten Firma vorgetragene Konzept sei nicht nachvollziehbar.

Vorsitzende Richterin Stefanie Kröner: „Es mangelt an einem nachvollziehbar dargelegten dringenden betrieblichen Erfordernis zum Ausspruch der Kündigung.“