Hagen: Über Geduld und Ungeduld in Corona-Zeiten

Pfarrerin Frauke Hayungs ist ein ungeduldiger Mensch. Aber nicht immer.

Sind Sie geduldig? Meine größte Stärke ist das nicht. Und die Corona-Zeit in Hagen stellt meine Geduld gerade wirklich auf die Probe. Ich möchte, dass es vorbei ist. Am besten sofort. Ich vermute, dass es den meisten von Ihnen da ähnlich geht.

Und dann kommt heute die biblische Losung mit einem Lob der Geduld daher: Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe Gottes hoffen – Klagelieder 3,26. Ich schmunzele, weil der Vers im Buch der Klagelieder steht. Das passt. Und auch Gottes Hilfe schadet nicht. Doch dass Geduld köstlich ist, damit muss ich mich erst anfreunden. Wobei, ich sehe es ja ein: Sich trotz der gegenwärtigen Ungeduld noch geduldig an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten, ist hilfreich. Wie gut, dass die meisten von uns das tun und auf der Zielgeraden nicht das Ziel aus den Augen verlieren.

Immer mehr Geimpfte

Wir sind in einer seltsamen Zwischenzeit – bezogen auf Corona und auch bezogen auf die christlichen Feste. Bei Corona ist das Ende in Sicht. Immer mehr Menschen werden geimpft, zum Glück auch in meinem Umfeld. Meine Mutter hat sich in Bochum mit Astra-Zeneca impfen lassen. Darüber bin ich wirklich froh und erleichtert. Doch die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das ist ein Zwischenzustand, der mich nervös macht. Dieses Wochenende liegt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Auch das ist ein eigenartiger Zwischenzustand. Der auferstandene Christus ist nicht mehr greifbar, weil er in den Himmel aufgefahren ist. Zugleich fehlt aber noch die Geistkraft Gottes, die zu Pfingsten wie ein Feuer über die Jünger kommt.

Mit Gott rechnen

Ich frage mich: Kann Gottes Geistkraft eigentlich abwesend sein? Gott wirkt durch sie doch seit dem Urknall in dieser Welt. Aber greifbar ist sie nicht so recht. Und zurzeit scheint die Welt von allen guten Geistern verlassen. Also auch von Gottes Kraft? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott mit seiner Geistkraft in Menschen und durch Menschen wirkt. Ich versuche mit ihr zu rechnen. Auch zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, mitten in der Corona-Pandemie. Damit zu rechnen, dass sie mir in meiner Ungeduld hilft. Damit zu rechnen, dass sie auch die Menschen erreicht, die ich manchmal am liebsten auf den Mond schießen würde. Damit zu rechnen, dass sie Menschen zum Frieden bewegt, selbst in Jerusalem und Israel. Und auch mich, wenn ich mich mal wieder über andere aufrege. Ich rechne mit Gott, auch in diesen anstrengenden und eigenartigen Zeiten.

Geduldig bin ich dabei nicht immer. Gott könnte meinetwegen auch ein wenig minder subtil für Frieden und für mehr Gerechtigkeit unter uns selbstsüchtigen Menschenkindern sorgen. Doch ich nehme mir vor, die Energie meiner Ungeduld in die eigene Verantwortung und in mein menschenfreundliches Handeln fließen zu lassen.

Wenn ich Veränderung zum Guten will, dann trage ich meinen Teil dazu bei. Und sei es, indem ich freundlich und rücksichtsvoll zu anderen Menschen bin und weiterhin Maske trage und Abstand halte­.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen