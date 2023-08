Hagen: Überfall auf Tedi-Markt – Polizei sucht Zeugen

Hagen. Ein Mann bedroht eine Verkäuferin in einem Tedi-Markt in Hagen mit einem Messer und plündert die Kasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend den Tedimarkt an der unteren Elberfelder Straße überfallen. Der Mann hatte das Geschäft in der Innenstadt von Hagen betreten und eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen.

Der Unbekannte betrat die Filiale in der Elberfelder Straße gegen 19 Uhr und ging auf eine Mitarbeiterin zu. Er sagte ihr, dass sie in den hinteren Bereich des Geschäftes gehen müsse.

Mann zückt ein Messer

Nachdem sie dieser Aufforderung nachkam, holte der Mann ein Messer hervor und ging damit zu einer weiteren Mitarbeiterin, die zu diesem Zeitpunkt die Kasse besetzt hatte. Mit den Worten „Mach die Kasse auf, ich will dir nicht weh tun“ hielt er ihr das Messer vor. Anschließend griff er in die geöffnete Kasse, nahm eine bislang unbekannte Summe Bargeld an sich und flüchtete dann.

Die Mitarbeiterin sagte den alarmierten Polizeibeamten, dass der Täter etwa 50 bis 60 Jahre alt sei und eine Glatze habe. Er trug ein graues T-Shirt und eine kurze, hellblaue Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Räuberische Erpressung: Polizei ermittelt

Die Kripo ermittelt wegen der räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 02331-986 2066 zu melden.

