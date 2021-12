Hagen: Überfordert – Oeger verärgert über fehlende Post

In Oege wurde die Post zuletzt so gut wie gar nicht zugestellt. Das Unternehmen hat reagiert.

Oege. Erst kam die Post unregelmäßig, dann gar nicht mehr. Im Ortsteil Oege waren sie sauer. Die Deutsche Post erklärt nun, was los war.

Die Anwohner der Straße Am Predigerstuhl waren zuletzt schwer genervt. Und zwar von der Deutschen Post. Seit Wochen, so schreiben Anwohner an die Redaktion, habe es an der Briefzustellung gehapert, die an manchen Tagen gar nicht kam. Telefonische Beschwerden in Bonn würden zwar aufgenommen und nach Nachfrage beim Zusteller auch an diese weitergegeben, aber geschehen sei nichts.

Neue Kraft eingesetzt

Zuletzt sei von sechs Tagen ein Zusteller lediglich an drei Tagen überhaupt in der Straße zu sehen gewesen. Es sei interessant, rätseln die Anwohner, dass an der Ecke Am Predigerstuhl 1/Feldstraße der helle Kasten der Post mit gelben Postkörben gefüllt werde und Zusteller sich daran auch bedienen würden. Die Deutsche Post reagiert auf die Kritik: „In einem einzelnen Postbezirk in Hohenlimburg konnten wir für einen kurzen Zeitraum nicht in gewohnter Qualität zustellen. Dort war eine neue Kraft eingesetzt, die mit den hohen Sendungsmengen im aktuellen Starkverkehr überfordert war. Die Stellenleitung hat sofort reagiert. Erfahrene Zusteller konnten sämtliche Rückstände beseitigen. Eine verlässliche Postversorgung ist wieder gewährleistet. Für die Unannehmlichkeiten können wir die betroffenen Kundinnen und Kunden nur um Entschuldigung bitten“, erklärt Post-Pressesprecherin Jessica Balleer.

