Hagen: Überholmanöver eskaliert zu handfestem Zoff

Hagen Eine Begegnung im Straßenverkehr hat zwei Männer in Hagen derart heftig aneinander geraten lassen, dass am Ende die Polizei eingreifen musste.

EILT Hagen Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung im Straßenverkehr ist es am Mittwoch am späten Vormittag in der Hagener Innenstadt gekommen. Beteiligt waren zwei Männern im Alter von 26 und 39 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Hagenerin gegen 11.15 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Hauptbahnhof. Vor ihr bremste ein Auto ab, das augenscheinlich einparken wollte. Die 35-Jährige habe das andere Fahrzeug im weiteren Verlauf überholt und wurde daraufhin von dem Fahrer des parkenden Pkw angehupt. Der Beifahrer der Hagenerin, ein 39-jähriger Mann, sei daraufhin aufgebracht ausgestiegen. Er stellte den 26-Jährigen zur Rede. Hieraus entwickelte sich ein Streit neben der Fahrbahn, der in eine Rangelei mündete.

Bei Eintreffen der Polizei waren die beiden Kontrahenten weiterhin sehr aufgebracht und mussten zunächst durch die Einsatzkräfte getrennt werden. Sie schilderten anschließend, dass der jeweils andere mit den körperlichen Übergriffen angefangen habe. Beide Beteiligte waren äußerst uneinsichtig und zeigten keinerlei Bereitschaft, sich ein Fehlverhalten einzugestehen. Sie zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an.

