Hagen: Ukrainerin wirbt für Kundgebung in Dortmund

Hohenlimburg. Unter dem Motto #DefendingUkraine sind für den 15. Oktober zahlreiche Kundgebungen angekündigt – die ukrainische Journalistin Iryna ist mit dabei

Am 14. Oktober feiern die Ukrainer gleich drei Feiertage: den Tag des ukrainischen Kosakentums, das Fest Fest Mariä Schutz und Fürbitte sowie den „Tag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine“. Seit acht Jahren ist dieser Tag in der Ukraine ein gesetzlicher Feiertag.

Kundgebung in Dortmund

Aus diesem Anlass rufen zahlreiche ukrainische Vereine und politische Parteien aus zwanzig Staaten weltweit zu Kundgebungen gegen den russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine auf. Das Motto lautet „#DefendingUkraine“ – Verteidigung der Ukraine. In Dortmund werden ukrainische Geflüchtete, auch aus Hohenlimburg und Hagen, am 15. Oktober an einem Solidaritätsmarsch teilnehmen. Dieser Marsch soll auf die Ereignisse in der Ukraine aufmerksam machen und betonen, dass der Krieg nicht abebbt, sondern sich leider verschärft. In den vergangenen Tagen regnete es buchstäblich Raketen auf die Ukraine.

Raketen treffen Heimat

Ich kenne keine ukrainische Frau hier in Deutschland, die an diesem Tag nicht mit ihren Verwandten in der Heimat sprechen würde. Die Raketeneinschläge trafen das ganzen Land. Auch hier aus dem sicheren Deutschland fühlt es sich unheimlich und gruselig an, die Geschehnisse zu verfolgen. Aber wir sind Ukrainer und halten trotz allem als ein Volk zusammen. Nur was können wir hier tun?

Gebet und Marsch

Nun, zumindest können Geflüchtete hier auf die Lage aufmerksam machen, aufrufen, den Krieg zu beenden – und beten. In Dortmund wird es heute zunächst ein interreligiöses Gebet für die Ukraine geben und dann einen Marsch mit einer 100-Meter-Fahne entlang des großen Dortmunder Walls. Treffpunkt für alle Ukrainerinnen und Ukrainer und Interessierte, die sich der friedlichen Aktion anschließen wollen, ist am 15. Oktober um 13 Uhr am Fußballmuseum gegenüber vom Hauptbahnhof.

