Hagen: Umgestürzter Baum blockiert die Selbecke

Selbecke. Ein umgestürzter Baum sorgt derzeit in der oberen Selbecke für erhebliche Verkehrsprobleme.

Die Selbecker Straße ist zurzeit in Höhe „Am Hirsch“ in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Hintergrund ist nach Angaben der Polizei Hagen ein umgestürzter Baum, der die Fahrbahn blockiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr werden sich um das Gehölz kümmern und das Hindernis beseitigen. Bis dahin müssen sich die Autofahrer in Geduld üben oder einen Umweg in Kauf nehmen.

