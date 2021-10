Hagen: Un-Ruheständler bringt sein fünftes Buch heraus

Hagen. Viele Hagener kennen Hans-Jürgen Quass-Meurer noch aus dem Modeladen Nicolas Scholz und als Zauberer Quassoni, doch er schreibt auch Bücher.

„Ich bin ein Nachtschreiber. Wenn ich eine Idee hab‘, steh‘ ich auf und leg‘ los. Und dann schreibe ich im Fluss“, sagt Hans-Jürgen Quass-Meurer. Der Hagener - pardon, Wehringhauser - Hobbyautor bringt sein mittlerweile fünftes Buch heraus. Der Titel „Lebe - was Du liebst“.

Der 69-Jährige verrät mit ein wenig Stolz in der Stimme, dass er seinen jüngsten Wurf am gelungensten fände, weil es praktisch ein Best-Off sei: „60 Prozent der Kurzgeschichten, Gedichte und Witze sind neu, 40 Prozent sind bereits in meinen vorherigen Büchern erschienen. Aber damit gehe ich offen um, das Buch ist keine Mogelpackung“, unterstreicht der „Un-Ruheständler“, wie er sich selbst bezeichnet.

Etliche Stammleser

Es gebe nun mal Texte von ihm, die seine Stammleser einfach lieben würden. Hans-Jürgen Quass-Meurer lächelt: „Den Text ,Das Telefon‘, der in meinem Vorgängerbuch erschienen ist, muss ich zum Beispiel auf jeder Lesung vortragen. Und dann sagen einige Besucher immer noch: ,Ach, lesen Sie die Geschichte doch bitte noch einmal‘.“

Auch als Schöffe und Kassierer aktiv

Und die neuen Texte? Es sind Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen, die das Leben des vielseitig interessierten Mannes (u.a. ist er als Stadtführer unterwegs, er ist Schöffe­ beim Landgericht und bringt sich im Kleingartenverein als Kassierer ein) geprägt haben.

Amüsant kommt die Kurzgeschichte „Ein ganz normaler Urlaub mit Hindernissen“ daher, in der es um einen Abenteuerurlaub in einem Rotel, also­ in einem rollenden Hotel, in Griechenland geht, zum Schmunzeln ist auch die Erzählung „Event unter Promis im Schloss Bernried“, die von einer überbuchten Reha-Klinik handelt.

Doch Quass-Meurer, der an seinem jüngsten Buch zwei Jahre gearbeitet hat, schlägt auch politisch-ernste Töne an. Wie in dem Gedicht „Coronawahn“. „An dem lyrischen Text hab‘ ich lange gearbeitet. Die Zahlen der Corona-Toten musste ich mehrfach nach oben korrigieren, das Thema ging mir schon sehr nahe“, sagt der Hagener Autor mit trauriger Stimme.

Viele Hobbys

Der gelernte Einzelhandelskaufmann, den einige Hagener sicherlich noch aus seiner Zeit als Filialleiter (Franchisenehmer) des Herrenausstatters Nicolas Scholz in der Elberfelder­ Straße kennen, hat vor zwölf Jahren mit dem Schreiben begonnen. „Ich habe viele Hobbys. Früher war ich ja auch noch als Zauberer Quassoni unterwegs, doch das hab‘ ich aus Zeitmangel ad acta gelegt.“

Ob er schon eine Idee für ein sechstes Buch hat? „Nein, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein weiteres Buch schreiben werden“, sagt Hans-Jürgen Quass-Meurer. Wir warten mal ab. . .

Das Buch „Lebe – was Du liebst“ erscheint am 11. Oktober bei „Books on Demand“ (Norderstedt), hat die ISBN 9783746 094045, besteht aus 120 Seiten mit elf Farbfotos und kostet 15,99 Euro, das E-Book 5,99 Euro. Hans-Jürgen Quass-Meurer präsentiert vom 4. Oktober bis 30. November im Seniorenheim am Theater eine Foto-Ausstellung unter dem Titel „Schöne Momente“. Außerdem wird der Hobby-Autor im kommenden Hagenbuch 2022 mit einem Beitrag vertreten sein.

