Hagen: Unbekannte schlagen Schüler im Gymnasium zusammen

Hagen. Szenen wie aus einem schlechten Film: Mehrere Männer drangen ins Fichte-Gymnasium in Hagen ein und schlugen einen 17-jährigen Schüler zusammen.

Szenen wie aus einem Hollywood-Streifen über schwierige Jugendliche spielten sich am Donnerstagmorgen im Hagener Fichte-Gymnasium ab: Drei junge Männer drangen in die Traditionsschule ein und schlugen einen Schüler (17) aus dem Jahrgang Q1 (zweites Jahr der Oberstufe) zusammen. Als dessen Lehrerin dazwischen ging, bekam sie auch etwas ab.

Insgesamt sollen es fünf Jugendliche gewesen sein, die sich der Schule gegen 9 Uhr näherten. Während zwei von ihnen draußen ausharrten, betraten die anderen drei das Schulgebäude und rissen die Tür zu einem Klassenzimmer auf, in dem sie den Schüler, den sie suchten, vermuteten.

Mit Motorradhelm zugeschlagen

Als sie feststellten, dass es offenbar die falsche Klasse war, machten sie kehrt und drangen in ein benachbartes Klassenzimmer ein, in dem gerade der Leistungskurs Deutsch zu Ende gegangen war. Sie entdeckten tatsächlich den von ihnen gesuchten Jugendlichen und schlugen und traten auf ihn ein, wobei sie u.a. einen Motorradschutzhelm benutzten. Dabei verletzten sie ihn am Hinterkopf und am rechten Unterarm.

Als die Deutschlehrerin dem attackierten Schüler zu Hilfe eilen wollte, bekam sie einen Rempler ab. Dann verschwanden die Schläger. Eine Mitschülerin alarmierte über den Notruf 110 die Polizei, doch als die Beamten mit zwei Streifenwagen an der Schule eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Bis zum Nachmittag konnten sie nicht identifiziert werden.

Vater holt Sohn von Schule ab

Der kommissarische Schulleiter Dr. Wolfgang Riechmann erfuhr von dem Geschehen, als ein Schüler ins Sekretariat am und bat: „Es ist ein Notfall. Sie müssen mal kommen.“ Riechmann schickte den verletzten Schüler, der von seinem Vater abgeholt wurde, nach Hause und befreite auch die Lehrerin von ihren Unterrichtspflichten. Selbst für den erfahrenen Pädagogen, der seit Jahrzehnten im Schuldienst ist, war der Vorfall etwas, das er noch nicht erlebt hat.

Warum die Schläger die Schule betraten und was sie von dem Schüler wollten, blieb am Donnerstag unklar. Der Junge habe selbst gesagt, er könne sich nicht erklären, was die Täter von ihm gewollt hätten, so Riechmann.

Bande schlägt Jugendlichem die Nase blutig

Die Polizei sprach dagegen am Nachmittag davon, dass sich die Täter und ihr Opfer gekannt hätten. So sei der 17-Jährige bereits am Mittwochabend ins Visier einer etwa zehnköpfigen Bande geraten und mit zwei Begleitern an der Bushaltestelle in der Holzmüllerstraße (gegenüber des Rathauses) angegriffen worden. Auch dort setzte es Schläge und Tritte. Einer der Begleiter (18) des 17-Jährigen hatte Nasenbluten und war leicht verletzt.

Einer der Tatverdächtigen soll dunkelhäutig sein, so die Polizei, und trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke und hatte einen Bart. Eine weitere Person war sehr dick. Alle Personen der Gruppe seien unter 1,85 Meter groß gewesen.

Sollten die Täter ermittelt werden, werden sie sich wegen Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen