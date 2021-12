Mehrere Einkaufswagen wurden bei dem Brand in Hagen beschädigt.

Feuer auf Parkplatz Hagen: Unbekannte setzen mehrere Einkaufswagen in Brand

Hagen. Bei einem Brand am Real-Markt in Hagen-Bathey wurden am Sonntag mehrere Einkaufswagen beschädigt. Der oder die Täter sind unbekannt.

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz des Real-Supermarktes in Hagen-Bathey Einkaufswagen in Brand.

Gegen 15 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung auf dem oberen Parkdeck des Supermarktes in der Kabeler Straße gemeldet. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit löschten Beamte der Hagener Feuerwehr bereits einen Brand, der im Bereich der dort abgestellten Einkaufswagen entstanden war.

Kunststoffgriffe vollständig verbrannt

Nach den Löscharbeiten konnten die Polizeibeamten erkennen, dass die Kunststoffgriffe von drei Einkaufswagen vollständig verbrannt waren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.

