Hagen: Unbekannte setzten Mülltonnen auf Schulhof in Brand

Hagen-Mitte. Zwei Mülltonnen brennen komplett aus: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Brand auf einem Hagener Schulhof geben können.

Bislang unbekannte Täter haben Mülltonnen auf dem Schulhof einer Schule in der Innenstadt in Brand gesetzt. Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein 26-jähriger Passant am Donnerstagabend das Feuer auf dem Schulhof in Hagen in der Voswinckelstraße und alarmierte die Feuerwehr Hagen.

Strafverfahren eingeleitet: Kripo sucht Zeugen

Nachdem die Beamten den Brand löschten, wurde deutlich, dass zwei Mülltonnen vollständig niedergebrannt waren und auch Teile des dahinter befindlichen Gebüsches durch das Feuer beschädigt wurden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen einer Sachbeschädigung ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 02331/9862066 zu melden.

