Hagen: Unbekannte stehlen Elektrogeräte während eines Umzugs

Hagen. Unbekannte haben in Hagen-Haspe Kühl- und Gefriergeräte gestohlen, die während eines Umzugs am Straßenrand abgestellt wurden.

Ein 31-jähriger Hohenlimburger wurde am Samstag während seines Umzugs nach Haspe bestohlen. Er transportierte Möbelstücke und Elektrogeräte zu seiner neuen Wohnung. Dort lud er sie vor dem Haus aus und fing an, sie in die neue Wohnung zu tragen. . beabsichtigte heute seinen Umzug in den Hagener Stadtteil Haspe zu vollziehen.

Nachdem er die ersten Möbel in die neue Wohnung getragen hatte, verbrachte er ca. 15 Minuten in dieser. Als er wieder vor das Haus trat, musste er mit Erschrecken feststellen, dass unbekannte Täter in dieser Zeit insgesamt fünf zwischengelagerte Kühl- und Gefriergeräte entwendet hatten.

Hinweise auf die ungebetenen Umzugshelfer liegen nicht vor. (red)

