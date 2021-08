Hagen: Unbekannter hebelt Saugstation auf - Polizei fahndet

Hagen. In der Selbecke in Hagen ist eine Saugstation aufgebrochen worden. Jetzt sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Eine Saugstation an einer Selbstbedienungs-Waschanalge an der Selbecker Straße in Hagen ist am frühen Sonntagmorgen aufgebrochen worden. Gegen 2.40 Uhr hebelte eine unbekannte Person die Tür der Station auf und entwendete daraus eine unbekannte Menge Bargeld.

Ein 46-Jähriger verständigte die Polizei, nachdem er den Schaden bemerkt hatte. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Bekannt ist aktuell lediglich, dass die Person ganz in schwarz gekleidet war und eine Sturmhaube trug.

Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331/9862066 um Zeugenhinweise.

