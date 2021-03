Polizeieinsatz in Hagen Hagen: Unbekannter zersticht Reifen in der Straße Am Bügel

Kabel. Wer hat am Donnerstag etwas in der Straße Am Bügel beobachtet? Dort ist der Reifen eines Mercedes zerstochen worden.

Ein unbekannter Hagener hat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr einen Reifen eines geparkten Pkw in der Straße Am Bügel zerstochen. Zwei 19-jährige Zeugen beobachteten ihn dabei. Die beiden Zeugen standen auf einem dortigen Parkplatz und konnten sehen, dass sich ein Mann einem auf der anderen Straßenseite geparkten Mercedes näherte, an dem rechten Vorderreifen stehen blieb und diesen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigte.

Danach ging er in Richtung der Pappelstraße weiter. Die 55-jährige Halterin des Autos stellte anschließend fest, dass die Luft in dem Reifen fehlte. Die Zeugen konnten den unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: männlich, etwa 20 Jahre alt, trug eine Kopfbedeckung, die nicht näher beschrieben werden konnte, eine dunkle Winterjacke mit Fell an der Kapuze und eine Jogginghose. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 9862066 zu melden.