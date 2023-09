Hagen und die Wildschweinprobleme: Welche Maßnahmen greifen?

Hagen. Die Wildschweinpopulation in Hagen wächst immer weiter. Warum das so ist und was dagegen getan wird:

Wildschweine sorgen für die Sperrung eines ganzen Parks, verwüsten Gärten und Gräber, eine Radfahrerin wird angegriffen – die Rotten rücken immer näher an die Wohnbebauung heran: An Vorfällen hat es in den letzten Monaten, gerade im Sommer, nicht gemangelt.

Wie viele Wildschweine letztlich für die Probleme sorgen, kann natürlich nicht festgestellt werden. „Die Wildschweinpopulation kann durch den WBH in Hagen nicht eingeschätzt werden, da wir nur einen Teil der Waldflächen in Hagen besitzen. Die Wildschweinpopulation ist in den letzten Jahren aber stetig angestiegen“, sagt Robin Doennges, Förster des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH). Begründet werden könne dies durch die besseren Umweltbedingungen der letzten Jahre, das veränderte Klima und das bessere Nahrungsangebot in der Landwirtschaft hätten, so der Förster, zu hohen Vermehrungs- bei gleichzeitig geringen Sterblichkeitsraten geführt.

Wald-Randbereiche besonders betroffen

Bereits Anfang Juni hatte eine ganze Rotte im Emster Park für Schlagzeilen gesorgt. Mitten in der Stadt hatten sich die aggressiven Muttertiere gemeinsam mit ihren 21 Frischlingen niedergelassen und für einen großen Einsatz von Polizei, Jägern und Ordnungsamt gesorgt. Ende Juli gab es weitere Einsätze in Hagen-Mitte, wo eine Rotte von dem Autobahnzubringer an der Saarlandstraße vertrieben werden musste. Aber auch auf privaten Grundstücken sind Anwohner immer wieder von Wildschweinen überrascht worden.

Hagen. Wildschweine haben einen kompletten Garten in Hagen verwüstet. Foto: Privat

Was die gemeldeten Vorfälle mit Wildschweinen angeht, seien jedoch trotzdem keine signifikanten Veränderungen zu den Vorjahren festzustellen, wie Doennges betont. „In den letzten paar Wochen sind mir ungefähr zehn Vorfälle bekannt“, gibt er Einblicke. Hierbei seien besonders die Stadtteile Hestert, Helfe und Emst betroffen gewesen. Die Stadt Hagen ergänzt: Die meisten Meldungen seien aus den Randbereichen der Waldgebiete eingegangen. Besonders viele Vorfälle seien der Stadt dort in den Bereichen Zubringer, Fleyer Wald und Halden gemeldet worden.

Welches Verhalten bei einem Zusammentreffen mit den Tieren angeraten ist, hat der Hohenlimburger Jäger Thomas Hammecke bereits vor einigen Wochen verraten: Ruhe bewahren, sich langsam entfernen und die Wege nicht verlassen.

Population durch Jagd eindämmen

Viele Bürger fragen sich derweil, was gegen die wachsende Population unternommen wird. Auch hier kann Doennges lediglich für die Flächen des WBH sprechen: Dort werden jeweils zwei bis drei große Bewegungsjagden im Jahr durchgeführt. Jeweils im Mai und September gibt es ein Sammelansitz-Wochenende als Gesellschaftsjagd. „Voraussetzung zur Teilnahme ist ein gültiger Jagdschein, für Drückjagden muss zusätzlich ein Übungsnachweis vorgelegt werden“, erläutert Robin Doennges. Dabei sei der Jagderfolg besonders von der Witterung abhängig und die Menge der erlegten Tiere von Jagd zu Jagd unterschiedlich.

Von April bis Ende Januar findet zudem die Einzeljagd statt. Erlaubt ist die Jagd auf Wildschweine in Hagen das ganze Jahr über, um die steigende Population eindämmen zu können – diese NRW-weite Regelung gilt zunächst bis Ende Januar 2028. Nur Bachen mit Frischlingen, die weniger als 25 Kilo wiegen, sind im Sinne des Muttertierschutzes von dieser Regelung ausgenommen und dürfen nicht gejagt werden.

