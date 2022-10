Hagen und Umgebung: Welche Sauna hat noch geöffnet?

Um die Energiekosten zu drosseln, ergreift HAGENBAD im Sauna- und Freizeitbereich Maßnahmen. So hat die Kelo-Sauna seit Anfang Oktober nur noch an Wochenenden geöffnet.

Hagen. Das Sauna- und Badeparadies in Remscheid („H 2 O“) hat (mit Einschränkungen) geöffnet. Und wie sieht es im Westfalen-und Lennebad in Hagen aus?

Einige Saunen in der Region haben aufgrund der steigenden Kosten für Energie ihren Betrieb eingestellt bzw. ihre Angebote gedrosselt oder denken die Betreiber denken über solche Maßnahmen nach.

Ein Erfahrungsbericht aus Remscheid beschreibt, wie es derzeit im Sauna- und Badeparadies „H 2 O“ in Remscheid läuft. Und wir blicken nach Hagen.

Yvonne Hinz berichtet in der Rubrik „Guten Morgen“ über ihren Trip ins Bergische Land. „Fast drei Jahre schlummerte der Gutschein in der Schrankschublade, und Ende des Jahres hätte er seine Gültigkeit verloren. Anfangs hatten uns die Corona-Auflagen ausgebremst, später war uns immer dies und das dazwischen gekommen.

Energiekrise bringt Probleme mit sich

Aber jetzt hieß es Handeln. Schließlich befürchteten wir auch, dass das Sauna- und Badeparadies in Remscheid aufgrund der Energiekrise in Kürze schließen könnte bzw. müsste.

Das vergangene, „lange“ Wochenende schien uns daher ideal für unseren Trip ins Bergische Land.

Also haben wir am Sonntag, 2. Oktober, unsere Saunatasche gepackt, und ab ging’s.

Okay, die Idee, ins „H 2 O“ zu fahren, hatten auch zahlreiche andere Wellnessfreunde, doch die Menge an Leuten verteilte sich gut auf dem weitläufigen Areal mit Außensaunen, Garten der Sinne­ und Barfußpfad.

Dass die Dampfgrotte und die Soleaußenbecken in Zeiten galoppierender Energiekosten geschlossen waren, haben wir nicht nur verschmerzt, sondern fanden es angebracht.

Temperatur wohl um zwei Grad gedrosselt

Auch im Warmwassersprudelbecken war die Temperatur wohl um zwei Grad gedrosselt, aber auch das war kein Beinbruch.

Wir haben den Kurzurlaub vor der Haustür auf jeden Fall genossen.

Wer weiß, ob in den kommenden Wochen und Monaten Saunabesuche – egal, ob in unserer Stadt oder in der Region – überhaupt noch möglich sind.

Ein Blick ins WESTFALENBAD

Und wie sieht es derzeit in Hagen aus? Seit Samstag, 1. Oktober, hat HAGENBAD weitere Maßnahmen ergriffen, um im Herbst und Winter Energie zu sparen.

Konkret: Im WESTFALENBAD wird die Wassertemperatur in den Sole- und Warmbecken des Sauna- und Freizeitbereich bis auf weiteres um bis zu zwei Grad gesenkt.

Ausnahmen bilden das Freizeitbecken und der Kleinkinderbereich.

Die Kelo-Sauna steht den Besucherinnen und Besuchern nur an den Wochenenden zur Verfügung, heißt also, dass sie von montags bis freitags geschlossen ist.

Alle genannten Maßnahmen gelten voraussichtlich bis Mai 2023. Der große Vorteil des WESTFALENBADs sei es, erläutert HAGENBAD, dass die komplette Heizungsanlage mit Fernwärme durch die Müllverbrennungsanlage betrieben werde.

Ein Blick ins LENNEBAD

Und was ist mit dem LENNEBAD in Hagen-Hohenlimburg, das ebenfalls von HAGENBAD betrieben wird? Dort ist seit dem 1. Oktober der komplette Saunabereich des Hallenbads geschlossen.

