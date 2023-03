Hagen: Unfall auf A45 – 20-Jähriger zwei Stunden eingeklemmt

Hagen. Ein 20-Jähriger aus Hagen kommt auf der A 45 mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und kracht in einen Lkw. Er wird eingeklemmt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A45 im Bereich des Autobahnkreuzes Westhofen wurde ein 20-jähriger Mann aus Hagen in seinem Sprinter eingeklemmt und schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 20-Jährige die Autobahn 45 in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. In Höhe Westhofener Kreuz kam er an einer Baustelle mit hoher Geschwindigkeit aus bis jetzt nicht geklärten Gründen nach rechts ab und kollidierte ungebremst mit dem Heck eines Sattelzugs.

Fahrzeuge ineinander verkeilt

Beide Fahrzeuge verkeilten sich und kamen circa 200 Meter weiter zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde in seinem Sprinter eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn nach rund zwei Stunden befreien.

Ein Krankenwagen brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Schaden liegt bei 45.000 Euro

Der 32-jährige Lkw-Fahrer aus Iserlohn blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt circa 45.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Hauptfahrbahn. Der Verkehr wurde über die Parallele geführt.

