Unfall in Hagen-Vorhalle: Motorradfahrer schwer verletzt

Vorhalle. Bei einem Unfall in Hagen-Vorhalle wurde ein Motorradfahrer (49) schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen:

Ein Kradfahrer (49) ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Hagen schwer verletzt worden. Wie die Polizei Hagen berichtet, musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Rettungshubschrauber soll gleich am Krankenhaus in Boele gelandet sein, von wo aus der 49-Jährige dann in die Spezialklinik geflogen wurde.

Gegen 19.30 Uhr wollte der Mann mit seiner Ducati nach links in den Sporbecker Weg abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende Fahrerin (35) in einem Ford, die vorfahrtsberechtigt war und geradeaus Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Schwerer Unfall auf der Herdecker Straße - ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt Foto: Alex Talash

Die 35-Jährige erfasste das Motorrad mit der Front ihres Fords an der rechten Fahrzeugseite. Der Hagener wurde von seinem Motorrad gerissen, überschlug sich in der Luft und kam auf einem Bürgersteig zum Liegen. Hierbei wurde er schwer verletzt, die Mutter und ihre beiden Kinder, die sich ebenfalls im Auto befanden, blieben unverletzt, standen aber nach dem Unfall unter Schock und wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Fahrzeuge werden sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Anmerkung der Redaktion:

In unserer Erstmeldung war eine falsche Altersangabe des Motorradfahrers angegeben. Entgegen ersten Informationen der Polizei war der Mann 49 Jahre alt, nicht 25 Jahre.

