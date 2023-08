Unfall am Kreisel (B54) in Hagen-Eilpe: Der Sachschaden war erheblich.

Verkehrsunfall Hagen: Sperrung am Kreisverkehr an der Stadthalle aufgehoben

Hagen. Aus dem Kreisverkehr unterhalb der Hagener Stadthalle konnte man Montagmittag nicht ins Volmetal fahren. Nur der Weg nach Eilpe war frei.

Verkehrschaos am Montag in den Mittagsstunden im Wasserlosen Tal unterhalb der Hagener Stadthalle. Im Bereich des Kreisverkehrs, der Richtung Eilpe und ins Volmetal führt, hatte ein Mercedes bei der Ausfahrt aus dem Kreisel Schilder umgefahren und einen Seat im Gegenverkehr touchiert. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. Die Aufräumarbeiten, so die Hagener Polizei, nahmen mehrere Stunden in Anspruch, die Sperrung wurde kurz nach 15 Uhr wieder aufgehoben.

Der Mercedes wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Foto: WP / Kleinrensing

