Hagen: Unfall mit Kind eskaliert zu einer Prügelei

Wehringhausen. Nach einem Verkehrsunfall mit einem Kind ist am Mittwoch ein 76-Jähriger von den Eltern attackiert worden.

Ein Verkehrsunfall in Wehringhausen ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr zu einer Prügelei eskaliert. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr auf der Wehringhauser Straße ein 76-Jähriger in seinem Audi in Richtung Haspe. Auf dem Gehweg parkte entgegen der Fahrtrichtung ein Auto. Aus diesem sprang ein Kind (3) auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Jungen. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich.

Anschließend entbrannte ein Streit zwischen den Eltern des Kindes und dem Audi-Fahrer. Dabei prügelte das Paar zunächst auf den 76-Jährigen und danach auf das Fahrzeug des Mannes ein. Als kurz darauf die Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen, schlug die Mutter des Kindes während des Einsatzes einen Feuerwehrmann. Auch der Vater des Jungen ließ sich durch die Polizeibeamten nicht beruhigen. Er randalierte an der Unfallstelle derart, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei leistete er Widerstand gegen die Beamten. Das dreijährige Kind wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nur leicht verletzt in ein Hagener Krankenhaus gebracht.

Den Einsatz verfolgten mehrere Schaulustige, die die Rettungskräfte jedoch nicht behinderten. Die Polizisten legten Anzeigen wegen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden, einer Sachbeschädigung, Körperverletzungen und Widerstand vor.