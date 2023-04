Hagen: Unfall nach Verfolgungsjagd – drei Verletzte

Hagen-Mitte. Die Polizei verfolgt einen Autofahrer, der vor einer Verkehrskontrolle flüchtet - es kommt zum Unfall. Zwei Polizeibeamte werden verletzt.

Zwei Polizeibeamte und ein Autofahrer sind bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen in der Alleestraße in Hagen leicht verletzt worden. Der Fahrer hatte zuvor versucht, sich einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße zu entziehen und war mit seinem Wagen geflüchtet.

Fahrer wird festgenommen

Die Polizei hatte daraufhin die Verfolgung des Wagens aufgenommen. In der Alleestraße in Altenhagen kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, nachdem der Autofahrer plötzlich stark abgebremst hatte. „Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen“, sagt Sebastian Hirschberg, Sprecher der Polizei Hagen, zu dem Unfall. Die Ermittlungen dauern an.

