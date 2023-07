Hagen: Unfall unter Drogen – Fahrer flüchtet vor Polizei

Dieser Toyota landet in Hagen in einer Böschung. Der Fahrer flüchtet zunächst vor der Polizei.

Hagen . Ein Fahrer unter Drogen landet in Hagen mit seinem Auto in einer Böschung und flüchtet vor der Polizei. Der Unfall hat Folgen.

Ein Unfall an der Autobahnabfahrt Hagen-West hat am Freitagabend die Polizei beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Fahrer gegen 20.13 Uhr in der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Toyota Yaris und landete in der Böschung.

Als Polizei und Feuerwehr am Unfallort eintrafen, fehlte vom Fahrer jede Spur. Dieser war nach dem Unfall offenbar zu Fuß geflüchtet und konnte von der Polizei trotz einer Suchaktion in der Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Dabei kam auch ein Polizeihund zum Einsatz.

Drogentest fällt positiv aus

Noch während der Unfallaufnahme kehrte der mutmaßliche Fahrer zur Einsatzstelle zurück. „Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen“, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Während des Einsatzes war die Abfahrt Hagen-West bis 21.10 Uhr

