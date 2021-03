Hagen: Unfallfahrer lässt Schwerverletzten einfach liegen

In Hagen hat ein Unfallfahrer einen schwer verletzten Rollerfahrer einfach am Boden liegen lassen.

Hagen. Schwerverletzt geht ein Rollerfahrer nach einem Unfall in Hagen zu Boden. Der Verursacher haut einfach ab.

Ein 49-Jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag auf der Hochstraße von Autofahrer erfasst worden. Der Mann wurde schwer verletzt. Der Verursacher macht sich aus dem Staub, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Hagener wollte gegen 14 Uhr mit seinem Roller nach links in die Schulstraße abbiegen. Als er mittig auf der Fahrbahn stand und wartete, überholte ihn ein silberner Mazda oder BMW. Dieser erfasste ihn während des Überholvorgangs am linken Oberschenkel und der Rollerfahrer stürzte. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin weiter in Richtung Eilpe und bog in die Jägerstraße ab.

49-Jähriger wird in Klinik gebracht

Der angeforderte Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen schwer verletzt in ein Hagener Krankenhaus. Die eingesetzten Polizeibeamten schätzten den am Roller des Mannes entstandenen Sachschaden auf circa 400 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 02331-986 2066.