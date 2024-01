Hagen: Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Hagen Unfallflucht in Hagen: Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und bittet dringend um Hinweise.

Ein Unfallfahrer hat sich am Freitag in Hagen aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden, den er verursacht hat, zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.

Eine 45-Jährige aus Wetter war gegen 17.40 Uhr auf der Becheltestraße in Vorhalle in Richtung Eckesey unterwegs. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Fahrzeugs hatte zeitgleich den dortigen Linksabbiegestreifen befahren.

Hoher Sachschaden

Als dieser die Fahrspur wechselte, touchierte sein Auto den Ford. Statt anzuhalten, fuhr der Fahrer allerdings einfach weiter.

Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 1800 Euro. Er hatte Macken und Beulen an der linken Fahrzeugseite.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 02331-9862066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen