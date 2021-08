Hagen: Unfallfahrerin flüchtet besoffen mit demoliertem Auto

Boele. Mit ihrem beschädigten Auto kommt eine betrunkene Autofahrerin bei ihrer Unfallflucht nicht weit.

Eine Unfallflüchtige ist in der Nacht zum Sonntag von der Polizei Hagen gefasst worden. Zuvor war es an der Schwerter Straße in Boele zu einem Unfall gekommen. Ein Zeuge hatte gegen 2.55 Uhr beobachtet, wie ein roter Seat einen geparkten Kia gerammt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der rechte vordere Kotflügel an dem Seat abgerissen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Seat die Fahrt fort.

An Hagener Straße gestoppt

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife den beschädigten Wagen an der Hagener Straße anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 29-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

