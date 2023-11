Hagen: Unfallflucht -Drei vierjährige Kinder werden verletzt

Hagen Die Polizei sucht nach einem Fahrzeug, das Unfallspuren aufweist und geflüchtet ist, nachdem es einen Wagen gerammt hatte, in dem Kinder saßen.

Auf der Volmestraße zogen sich drei Kinder und eine Erwachsene am Donnerstag Verletzungen bei einer Verkehrsunfallflucht zu. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit einem Honda Jazz in Richtung Wasserloses Tal. In dem Auto befanden sich drei Kinder im Alter von vier Jahren sowie zweimal sieben Jahren. Als die Frau nach links in die Obere Wasserstraße abbiegen wollte, fuhr ihr ein anderes Auto mit Wucht auf.

Das weiße Fahrzeug sei ins „Straucheln“ geraten und dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wasserloses Tal weitergefahren. Eine Zeugin gab an, dass das flüchtige Auto weiß war und ein schwarzes Dach hatte. Die drei Kinder sowie die 35-Jährige ließen sich nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandeln. Der Honda musste abgeschleppt werden. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen oder kennt ein weißes Fahrzeug mit schwarzem Dach, das frische Unfallspuren aufweist? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 -986 2066 entgegen. Der Sachschaden an dem Honda liegt bei rund 5.000 Euro. (arn)

