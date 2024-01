Hagen: Unfallflucht - Polizei ertappt Fahrer im Schlafzimmer

Hagen In der Schillerstraße in Hagen hat sich ein Unfallfahrer einfach aus dem Staub gemacht. Die Polizei erwischt ihn später im Schlafzimmer.

Bei einem Unfall in der Schillerstraße in Hagen hat ein Autofahrer erheblichen Schaden angerichtet. Allerdings hat er sich aus dem Staub gemacht, ohne sich darum zu kümmern. Polizisten erwischten ihn kurze Zeit später in seiner Wohnung. Er befand sich im Schlafzimmer.

Ein 65-jähriger Zeuge hatte am Sonntag gegen 10.40 Uhr einen lauten Knall in der Schillerstraße vernommen. Kurz darauf sah er, wie ein offenbar beschädigter Fiat sich entfernte.

Schild abgeknickt

Die Polizei stellte fest, dass es offenbar zu einem Zusammenstoß mit einem VW gekommen war. Auch ein Straßenschild lag komplett abgeknickt auf der Straße. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Dafür fanden die Beamten vor Ort ein Kennzeichen, welches vermutlich vom Fluchtfahrzeug stammte. Weitere Ermittlungen führten in die Klopstockstraße, wo der Halter wohnt.

Richter erlässt Beschluss

Auf Klopfen und Klingeln öffnete der mutmaßliche Fahrzeugführer nicht. Ein Richter erließ wenig später den Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung.

Kurz darauf ließen die Polizisten die Tür durch einen Schlüsseldienst öffnen. Im Schlafzimmer fanden die Beamten einen 42-Jährigen, von dem starker Alkoholgeruch ausging. Der Mann äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Die Ermittler fanden nicht nur den Schlüssel und den Fahrzeugschein des Fiats, sondern in einer Schublade auch Drogen auf, welche sie sicherstellten.

Mehrere Blutproben entnommen

Die Beamten legten eine Anzeige vor und ließen dem 42-Jährigen mehrere Blutproben entnehmen.

