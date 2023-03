Hagen: Unfassbar – zwei Frauen auf Zebrastreifen angefahren

Hagen-Mitte. Unfassbar: Zwei Frauen sind in Hagen auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer hat sogar eine Begründung.

Zwei Frauen sind am Donnerstagabend in der Dunkelheit in der Hagener Innenstadt auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 32-Jähriger gegen 21.15 Uhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Märkischer Ring. An einem Zebrastreifen übersah er die beiden Hagenerinnen und erfasste sie. Eine 58-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und entließ sich nach einer ersten Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung selbst.

72-Jährige muss ins Krankenhaus

Eine 72-Jährige war hingegen nach dem Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr ansprechbar. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, Lebensgefahr schlossen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes jedoch aus. Der 32-jährige BMW-Fahrer gab an, die Frauen aufgrund der schlechten Beleuchtung im Bereich des Zebrastreifens nicht rechtzeitig gesehen zu haben. Als er sie bemerkte, habe er sofort voll gebremst.

