Polizei in Hagen Hagen: Ungebetener Gast landet volltrunken in einer Zelle

Eckesey. Über diesen Besucher hat sich eine Frau in Eckesey doch sehr gewundert, als sie in ihre Wohnung zurückkehrte.

Einen volltrunkenen Mann hat die Polizei Hagen am Samstag aus einer Wohnung führen müssen, nachdem er zuvor in diese eingestiegen war. Eine Hagenerin hatte zuvor gegen 8.40 Uhr bei ihrer Rückkehr bemerkt, dass in ihrer Wohnung in der Eckeseyer Straße Licht brannte. Diese hatte sie am Vortag verlassen und verschlossen.

Besucher sitzt saufend auf der Couch

Als sie die Tür aufschloss, entdeckte sie einen 51-jährigen Bekannten, der auf ihrer Couch kräftig Alkohol in sich hineinschüttete. Er hatte sich unberechtigt durch ein Fenster Zutritt in die Wohnung verschafft. Da er nicht gehen wollte, verständigte die Frau die Polizei. Auch einer Aufforderung zum Verlassen der Wohnung durch die Beamten kam der Mann nicht nach. Er war mit über zwei Promille stark betrunken. Die Polizisten mussten ihm Handfesseln anlegen, da er Widerstand leistete, als sie ihn aus der Wohnung komplimentierten. Der 51-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und erhielt eine Anzeige.

