Hagen: Universitätsbibliothek erhält neuen Eingangsbereich

Auf den ersten Blick willkommen – die Universitätsbibliothek in Hagen baut um und erhält einen neuen Eingangsbereich. Ab dem 2. November wird aufgrund der Umbauarbeiten der Eingang ins Gebäude 8 (AVZ) verlegt. Anfang November starten die Arbeiten zur Umgestaltung des Eingangs- und Thekenbereichs.

„Die bisherige Theke ist rund 20 Jahre alt. Inzwischen ist sie viel zu groß und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Ziel ist es, einen freundlichen einladenden Eingangsbereich zu gestalten, mit einer modernen und möglichst barrierefreien Servicetheke“, sagt Claudia Schneider, Dezernentin für Benutzung in der Universitätsbibliothek.

UB-Eingang wird verlegt

Nach etlichen Entwurfsplanungen steht die Umsetzung fest: Es soll heller und freundlicher werden. Neben der Theke für Buchausleihen und -rückgaben und einem Platz der Zentralen Information wird es zukünftig einen Loungebereich mit gemütlichen Sesseln und Tischen zum Lesen und Arbeiten geben. „Bibliothek ist mehr als Bücherausleihen“, sagt Schneider. „Wir möchten die Aufenthaltsqualität für unsere Besucherinnen und Besucher erhöhen sowie unseren Beschäftigten ergonomische Arbeitsplätze bieten.“ Wenn alles klappt, soll bis Weihnachten alles fertig sein und die neue Theke stehen.

Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu tun. Es wird Staub und Lärm geben, denn auch der Fußboden wird zum Teil erneuert. Ab dem 2. November wird der Eingang der UB ins AVZ verlegt. Im Bauteil C geht es dann durch die Glastür in die Bibliothek. In der Campus Lounge wird eine provisorische Theke aufgebaut. Die Bibliothek kann weiterhin vollumfänglich genutzt werden.

Öffnungszeiten erweitert

Ebenfalls ab November werden auch die Öffnungszeiten deutlich erweitert: Montag 12-18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 10-18 Uhr und am Freitag 10-16 Uhr.

