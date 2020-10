Hagen: Unter Drogen Audi gerammt – hoher Sachschaden

Hagen. Ein 24-Jähriger kommt in Hagen mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und rammt einen Pkw. Er steht unter Drogeneinfluss.

Unter Drogeneinfluss ist am Samstagnachmittag in Haspe ein 24-Jähriger mit seinem Auto in einen Audi gekracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Der Mann war mit seinem Audi gegen 14 Uhr in der Straße Hasperbruch unterwegs. Plötzlich geriet er von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Audi zusammen. Während die Unfallursache zunächst unklar erschien, brachten ein Drogentest und kurze Zeit später ein Bluttest Klarheit.

Polizei stellt Führerschein des Hageners sicher

Der 24-Jährige hatte Drogen konsumiert und sich dann ans Steuer gesetzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.