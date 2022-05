Hagen: Urteil zum Abwasser – Millionen-Verluste für Stadt

Die Stadt Hagen investiert immer wieder in ihr Kanalnetz. Die Gebühren, die sie für die Beseitigung des Abwassers nimmt, müssen jetzt neu berechnet werden.

Hagen. Das Urteil zu den Abwassergebühren trifft auch die Stadt Hagen. Millionenverluste drohen. Der Kämmerer erläutert die Hintergründe.

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zu den Abwassergebühren hat auch Einfluss auf Hagen. Die Richter hatten die bisherige Grundlage, nach der für die Berechnung der Durchschnittszins der letzten 50 Jahre zugrunde gelegt wird, für unwirksam erklärt. Künftig dürfen nur die der letzten zehn Jahre Berücksichtigung finden. Daraus ergeben sich auch für die Hagener geringere Zahlungen. Der Stadt hingegen fehlen die Einnahmen.

„Zur genauen Höhe kann ich derzeit noch nichts sagen“, erklärt Kämmerer Christoph Gerbersmann, „allerdings reden wir über einen Millionenbetrag.“ Es gebe zwar auch gegenläufige Effekte. Die würden die Mindereinnahmen allerdings nicht kompensieren. Im wesentlich kleineren Breckerfeld ist von 200.000 Euro die Rede (Bericht Seite 7).

Stadt hat nicht gegen Recht verstoßen

Gerbersmann legt Wert auf die Feststellung, dass die bisherige Abrechnungspraxis, für die es aus seiner Sicht weiterhin gute Argumente gebe, keineswegs rechtswidrig gewesen sei. Man habe sich verhalten, wie wohl die allermeisten Kommunen im Land. Basis dafür war das Kommunalabgabengesetz sowie ein entsprechendes Urteil aus dem Jahr 1994. „Nun allerdings müssen wir uns nach dem neuen Entscheid richten, so lange es keine neue gesetzliche Basis gibt“, so Gerbersmann. Diese fehlende Regelung in NRW hatten die Richter durchaus kritisiert.

Daneben verweist er darauf, dass die nun sinkenden Gebühren bei den zu erwartenden steigenden Zinsen auch schnell zu einem gegenläufigen Effekt führen könnten. „Wenn ich den Durchschnittszins der letzten 50 Jahre für die Berechnung nehme, schlagen kurzfristige Änderungen des Zinssatzes kaum durch“, so Gerbersmann. „Wenn nun aber die Zinsen in den nächsten zehn Jahren sich auf höherem Niveau einpendeln, hat das unmittelbar Auswirkung auf die Gebühren.“

Vorlage zu Gebühren wird überarbeitet

Geld zurück erhält nur, wer Widerspruch gegen den Gebührenbescheid eingelegt hat. „Die gibt es sehr wohl“, so Gerbersmann, „allerdings im auch sonst üblichen Rahmen.“

Eine Vorlage zu den neuen Gebühren, die die Kämmerei noch vor der Sommerpause der Politik präsentieren wollte, wird vor dem Hintergrund des neuen Rahmens noch einmal überarbeitet. Sie wird nun nach den Ferien präsentiert.

