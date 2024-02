Hagen: Valentinstag - Tag der Liebenden oder Geldmacherei?

Hagen Am 14. Februar ist Valentinstag. Eine schlaue Erfindung des Einzelhandels, meint Yvonne Hinz. Obwohl - ist nicht jeder ein bisschen romantisch?

Nicht, dass es bei Ihnen zu Hause dicke Luft gibt und Sie sagen nachher „Mensch, hätt‘ ich da doch nur dran gedacht‘“. Ich spiele natürlich auf den Valentinstag an, diesen kitschig-romantischen Tag, den die einen belächeln und die anderen zelebrieren. Doch irgendwie ploppt er bei jedem auf.

Erst steht mal Karneval an

In diesem Jahr könnte der besagte 14. Februar momentan noch im Vergessenen schlummern, schließlich steht erst mal Karneval vor der Tür. Klar, morgen ist Weiberfastnacht, am Wochenende stehen Karnevalsveranstaltungen in ganz Hagen und private Jeckentreffen an, plus natürlich dem Rosensonntagszug durch Boele. Und am Montag folgt dann der Umzug durch die Hagener Innenstadt.

Blumen stehen am Valentinstag hoch im Kurs. Foto: Heike Lyding / epd

„Beine hoch und durchatmen“

Am Dienstag, 13. Februar, heißt es dann vermutlich für zahlreiche Feierfreudige eher „Beine hoch und durchatmen“ statt „Shoppen für den Valentinstag“. In Prospekten und Online-Anzeigen wird man seit Tagen mit zuckersüßen Donuts in Herzform sowie Ravioli- und Pizzaherzen oder Parfüm in Spezialgrößen genervt - natürlich, der Tag verspricht dem Einzelhandel fette Umsätze.

Was es zum Valentinstag alles gibt. . . Das Foto zeigt einen Zitronenkuchen mit eingebackenem Herzmotiv. Foto: Mareike Pucka / dpa-tmn

Erfindung von Blumengeschäften und Pralinenherstellern

Und ich? Tja, ich sehe den 14. Februar einerseits als Erfindung von Blumengeschäften und Pralinenherstellern, andererseits freu‘ ich mich aber trotzdem über eine Kleinigkeit von „der besseren Hälfte“. Kitsch oder Romantik hin oder her, so bin ich nun mal.

Auch interessant

Auch Aschermittwoch steht an

Vielleicht überlegen Sie sich, bevor der Karnevalstrubel richtig losgeht, doch auch eine kleine Überraschung für einen lieben Menschen. Es muss ja nicht gleich ein großes Candlelight-Dinner sein. Ach so, am 14. Februar ist übrigens nicht nur Valentinstag, sondern auch Aschermittwoch. Und Sie kennen doch bestimmt auch das Lied „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Aber das wollen wir doch nicht, oder?

Infos zum Valentinstag:

Der Valentinstag wird seit Jahrhunderten am 14. Februar gefeiert. Das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des Heiligen Valentinus zurück. Er, so heißt es, sei ein Märtyrer gewesen. Laut einer Legende heilte Valentinus während seiner Gefangenschaft die blinde Tochter seines Aufsehers und schrieb ihr vor seiner Hinrichtung zum Abschied einen Brief, der mit „Dein Valentin“ unterzeichnet war. Obwohl sich einige Fakten rund um seine Person historisch nicht wirklich belegen lassen, wird noch heute der „Tag der Liebenden“ am 14. Februar gefeiert.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen