Hagen: Vandalen beschädigen in der Nacht fünf Autos

Altenhagen. Die Hagener Polizei sucht Hinweise zu zwei Vandalen, die in der Nacht zum Donnerstag gleich fünf Autos in Altenhagen beschädigt haben.

Gleich fünf Autos haben Vandalen in der Nacht zum Donnerstag in Altenhagen beschädigt. Gegen 1.40 Uhr rief eine Zeugin die Polizei in die Friedensstraße. Sie hatte Geräusche gehört, die darauf hinwiesen, dass Unbekannte gegen die Außenspiegel von Autos traten. Die Beamten stellten drei betroffene Pkw in der Friedensstraße und zwei weitere in der Spichernstraße fest.

Zwei Zeuginnen konnten nur grobe Angaben zu den Tätern machen. Sie waren vermutlich männlich, schlank und jugendlich. Einer war etwa 1,80 Meter groß und trug eine graue Sweatshirt-Jacke. Der andere Tatverdächtige könnte mit 1,70 Meter etwas kleiner gewesen sein, war aber mit 20 bis 22 Jahren etwas älter. Im Rahmen der Fahndung konnten die Personen nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 986-2066.