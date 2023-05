Hagen: Vater einer 20-jährigen Tochter jagt den Ex-Freund

Hagen-Mitte. Mit einer Dachlatte geht in Hagen ein Vater auf den Ex-Freund seiner Tochter los. Aber dies ist nur der Anfang eines heftigen Streits.

Jagd-Szenen auf einen jungen Mann haben am Samstagnachmittag die Polizei Hagen in Atem gehalten. Während der Streife beobachteten Polizisten gegen 17 Uhr, wie ein Mann in der Bahnhofstraße plötzlich an einer roten Ampel mit einer Holzlatte aus seinem Kastenwagen sprang und auf einen Seat zulief. Dessen Fahrer steuerte daraufhin über die Kreuzung, um dem drohenden Schläger zu entkommen. Der Hagener ließ die Holzlatte fallen, als er das Auto nicht mehr einholen konnte. Den Streifenwagen hatte der 51-Jährige bis dahin noch nicht bemerkt.

Als die Einsatzkräfte den Mann ansprachen, gab er an, dass der Fahrer des Seat, ein 20-jähriger Hagener, seine Tochter bedroht und geschlagen habe. Es handele sich hierbei um ihren Ex-Freund. Zur weiteren Klärung der Umstände suchte der 51-Jährige mit seiner 21-jährigen Tochter die Polizeiwache Innenstadt auf. Die Hagenerin gab an, von ihrem Ex-Freund mehrfach vulgär beleidigt und bedroht worden zu sein. Ihr Vater habe daraufhin darauf bestanden, den 20-Jährigen aufzusuchen, um ihn zur Rede zu stellen.

Verfolgung mit Verstärkung

Nachdem der 51-Jährige mit seiner Tochter die Wache verließ, erschien plötzlich der 20-Jährige auf der Wache. Er erklärte, dass er lediglich mit seiner ehemaligen Freundin habe reden wollen. Er sei jedoch von ihr lautstark angebrüllt worden und habe sich letztlich zu einer Beleidigung hinreißen lassen.

Kurz nachdem auch er die Wache verließ, meldeten Passanten der Polizei zwei Männer, welche einem Flüchtenden hinterherjagen würden. In der Stresemannstraße trafen die Beamten erneut auf den 51-jährigen Vater. Es stellte sich heraus, dass er in Begleitung einer weiteren Person wieder auf den Ex-Freund seiner Tochter gestoßen war und diesen erneut verfolgte.

Der 51-Jährige wurde diesmal ins Gewahrsam gesperrt, um weiterer Straftaten zu verhindern. Die Polizei ließ zu dem eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung folgen. Der 20-Jährige erhielt zudem eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

+++ Auch lesenswert: Sauberes Hagen – höhere Gebühren +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen