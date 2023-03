Hagen: Verbandsstraße bleibt drei Tage komplett gesperrt

Lennetal. Drei Straßen unter der Lennetalbrücke in Hagen werden nacheinander gesperrt. Die längste Sperrung betrifft die Verbandsstraße:

Drei Straßen unterhalb der Lennetalbrücke werden wegen Sanierung in den kommenden Tagen nacheinander gesperrt. Die Verbandsstraße wird ab dem 10. März zwischen Kabel und Garenfeld für drei Tage komplett gesperrt. Dabei soll der von den jahrelangen Baumaßnahmen an der Brücke arg beanspruchte Straßenasphalt erneuert werden. Die Dolomitstraße unterhalb der Brücke wird aus demselben Grund am 15. und 16. März gesperrt. Abschließend wird vom 17. bis 20. März auch die Sudfeldstraße für Sanierungsarbeiten unter der Lennetalbrücke gesperrt.

Arbeiten unter der Brücke

Eine Umleitung während der Zeit der einzelnen Baumaßnahmen wird eingerichtet, teilt das für die Beschilderung zuständige Gesellschaft für Verkehrstechnik (GVT) Hagen auf Anfrage mit. Da die Arbeiten auf der Verbandsstraße auch den Bereich der Kreuzung Villigster Straße umfassen, wird die Straße zwischen Kabel und Berchum auf kompletter Länge gesperrt.

Umleitung wird eingerichtet

Umgeleitet wird der Verkehr aus Hagen über die Buschmühlenstraße auf der anderen Lenneseite. Autofahrer aus Richtung Hohenlimburg und Elsey müssen für die Dauer der Sperrung über die Hohenlimburger Straße und Hammacher Straße im Lennetal ausweichen. Am 15. und 16. März dann wird die Dolomitstraße zwischen der Ecke Buschmühlenstraße und dem DHL-Frachtzentrum gesperrt. Vom 17. bis 20. März ist die Sudfeldstraße wegen der Bauarbeiten von der Ecke Dolomitstraße bis zur Ecke Lennestraße nicht befahrbar. Der Verkehr wird jeweils über parallel verlaufende Straßen umgeleitet. Alle Umleitungen werden ausgeschildert.

Seit Mitte des Jahres 2021 rollt der Verkehr auf der neu gebauten Lennetalbrücke.

