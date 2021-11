Hagen: Verbindung von A46 auf A45 wird wieder gesperrt

Hagen/Hohenlimburg. Im Kreuz Hagen wird die Auffahrt von der A46 auf die A45 Richtung Dortmund am Mittwoch und Donnerstag für mehrere Stunden gesperrt

Für Markierungsarbeiten im Kreuz Hagen wird die Auffahrt der A46 in Richtung Hagen auf die A45 Richtung Dortmund am Mittwoch und am Donnerstag (11.11.) von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist mit dem Roten Punkt gekennzeichnet. Außerdem wird der Verkehr auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt. Auf der A45 wird der Verkehr zunächst auf zwei Spuren zwischen Hagen-Süd und Schwerte-Ergste an der Baustelle vorbei geführt. In der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr steht nur eine Spur zur Verfügung.

Beschleunigungsstreifen wird verlängert

Um den Verkehrsteilnehmern die Auffahrt von der A46 auf die A45 in Fahrtrichtung Dortmund zukünftig zu erleichtern, ändert die Autobahn Westfalen die Markierung des Beschleunigungsstreifens. Diese Arbeiten sollten eigentlich vergangene Woche durchgeführt werden. Da es in diesem Bereich allerdings einen Unfall gegeben hat, konnten die Arbeiten nicht beendet werden.

Unfall in der Baustelle

Vor einer Woche war ein Porsche hinter der Lennetalbrücke auf der linken Spur der A45 gegen den Sicherungsanhänger eines Fahrzeugs geprallt, mit dem die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht wurden. Der Porsche-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Mitarbeiter des Verkehrssicherungsbetriebs wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

