Hagen: Verdächtiger Rollerfahrer steht auf Fahndungsliste

Hagen. Einen zur Fahndung ausgeschriebenen 36-Jährigen hat die Hagener Polizei in der Nacht zum Montag in der Innenstadt geschnappt.

Gegen 3.15 Uhr in der Frühe wurde eine Polizeistreife auf einen Motorroller auf der Konkordiastraße aufmerksam. Als der Fahrer bemerkte, dass er verfolgt wurde, steuerte er in den Sackgassenbereich der Konkordiastraße und fuhr dem Streifenwagen zunächst davon, weil er den Fußweg in Richtung Kultopia nutzte. Kurz darauf entdeckten weitere, eingesetzte Polizisten dasselbe Kleinkraftrad vom Bergischen Ring aus. Nach weiterer Flucht stellten die Beamten den Fahrer an der Bergstraße am dortigen Berufskolleg, wohin er zu Fuß geflüchtet war.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 36-jährigen Mann. Er hatte einen Teleskopschlagstock sowie zwei Schraubendreher und ein Umhängetasche mit Betäubungsmitteln dabei. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Betruges, wegen der er noch eine Freiheitsstrafe über 285 Tage zu verbüßen hatte. Außerdem bestätigte ein Test, dass er den Motorroller unter Einfluss von Drogen gefahren hatte, was zu einer Blutentnahme führte. Der Roller war gestohlen. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.