Hagen: Verdi ruft Beschäftigte aus Kitas zum Warnstreik auf

Verdi ruft in Hagen Mitarbeiter aus dem Sozial- und Erziehungsdienst zum Warnstreik auf.

Hagen. Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst sind zum Warnstreik aufgerufen. Allein in städtischen Einrichtungen geht es um 650 Mitarbeiter.

„Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zeigen sich über das fehlende Entgegenkommen der Arbeitgeber bei den Verhandlungen am vergangenen Freitag enttäuscht“, betont Christoph Temming von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Hagen. Damit hätten die Arbeitgeber die aktuelle brisante Situation in den Einrichtungen nicht ernst genommen.

„Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlen sie sich im Regen stehen gelassen. Das hat zu großem Unmut geführt.“

Die Beschäftigten wollten sich nun mit Nachdruck für ihre Forderungen einsetzen. Deshalb hat ver.di die kommunalen Beschäftigten der Kitas, der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe in Hagen zu einem ersten Warnstreik am 8. März aufgerufen. Allein in den städtischen Einrichtungen der Stadt Hagen geht es um ca. 650 Beschäftigte.

Verdi Hagen: Mangelhafte Arbeitsbedingungen und starke Fluktuation

Seit Jahren gebe es aufgrund der mangelhaften Arbeitsbedingungen und nicht angemessenen Gehälter eine starke Fluktuation, die sich auch in der Sozialen Arbeit deutlich darstellt. Daher fordere ver.di in den Tarifverhandlungen die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit. Gegen diese Forderungen verhielten sich die Arbeitgeber jedoch weitgehend abwehrend.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen