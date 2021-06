Hagen: Verdi wirbt für verlässliche Finanzlage der Stadt

Hagen. Durch eine Veränderung der Steuerpolitik möchte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Finanzierung der Stadt sichern. Hier die Details:

Für eine nachhaltige und auskömmliche Finanzierung der Städte macht sich in Hagen die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stark. Am Rande der jüngsten Ratssitzung warben die örtlichen Arbeitnehmervertreter – sekundiert von Vertretern der SPD-Ratsfraktion – im Vorfeld der Bundestagswahlen für eine veränderte Steuerpolitik sowie eine Neuordnung der Staatsfinanzen.

Die Corona-Krise, so die Einschätzung der Gewerkschafter, habe die Kommunen in eine finanzielle Schieflage gebracht: Die Einnahmen aus Steuern und Gebühren gingen deutlich zurück, insbesondere die Gewerbesteuer breche ein. Zugleich, so die Verdi-Bestandsaufnahme, steigen die Ausgaben deutlich an. Das Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung habe die Kommunen 2020 zwar entlastet, müsse aber in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

„Die kommunale Finanzmisere hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Von einer ausreichenden Personalausstattung sind wir in vielen Bereichen weit entfernt. Dies führt zu einer höheren Arbeitsintensität und Stress für die Beschäftigten, was sich in Überstunden und Urlaubsüberhängen in der Belegschaft niederschlägt“, meint Christoph Temming, Verdi-Gewerkschaftssekretär in Hagen. Die Belastungen für die Vielzahl an Arbeitszeitüberhängen trägt am Ende der Hagener Bürger, weil die Kämmerei Rückstellungen in Millionenhöhe dafür bilden muss. „Darüber hinaus sind die Menschen betroffen, wenn in Hagen in Zukunft für Infrastruktur, Kultur oder Bildung noch weniger Geld da ist. In Hagen und vielen weiteren Kommunen droht der Kollaps. Die Finanzierung der Kommunen muss auf eine solide Basis gestellt werden“, fordert der Gewerkschafter.

Breiter Maßnahmenkatalog

Vor diesem Hintergrund formuliert Verdi einen Maßnahmenkatalog, bei dem Bund Land, aber auch die Kommune in die Pflicht genommen werden, und fordert die verlässliche Sicherung von Einnahme- und Finanzierungsquellen:

Bund und Länder müssen über das Jahr 2020 hinaus die Mehrausgaben und Einnahmeausfälle tragen, die aufgrund der Corona-Krise auf die Kommunen zugekommen sind und weiter zukommen werden.

Die Finanzkraft verschuldeter Kommunen muss, wie vom Bundesfinanzministerium bereits angedacht, durch einen Altschuldentilgungsfonds wiederhergestellt werden.

Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt sind, müssen zukünftig auch vom Bund bezahlt werden (Konnexitätsprinzip). Dabei müssen die Länder dafür sorgen, dass die Mittel den Bedarfen entsprechend bei den Kommunen ankommen.

Kommunale Förderprogramme – etwa für die Bewältigung des Klimawandels und zur Digitalisierung – müssen so aufgebaut sein, dass sie für Kommunen einfach zugänglich sind.

Die Kommunen brauchen einen höheren und weniger schwankenden Anteil an den öffentlichen Einnahmen. Von einer höheren Erbschaftsteuer sowie einer wieder erhobenen Vermögensteuer würden indirekt auch die Kommunen profitieren.

Die Gewerbesteuer muss zu einer Gemeindewirtschaftssteuer ausgebaut werden, die alle unternehmerischen und freiberuflichen Tätigkeiten einbezieht und den Kommunen höhere und stabilere Einnahmen bringt.

Um Investitionen zu planen und Investitionsmittel abrufen zu können, müssen die entsprechenden Personalkapazitäten in den Kommunen aufgestockt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen