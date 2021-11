Hagen: Vergrämung der Autos

Kleiner Vorgeschmack: Die Schließung der Galerien lässt erahnen, wie sich eine Verknappung des Parkraums in der City auswirken dürfte.

Die anhaltende Schließung der Shopping-Galerien in der Innenstadt Hagen bedeutet ja nicht bloß, dass es an Vielfalt beim Konsumangebot mangelt. Viele Menschen nervt vor allem, dass damit gut 1200 Parkplätze wegfallen. Mit der Folge, dass vor den übrigen Parkhäusern die Schlangen umso länger ausfallen.

Beispielsweise Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Körnerstraße vor der City-Stellplatzanlage gegenüber dem Sparkassen-Karree: Obwohl auf dem Schriftzug über der Einfahrt in roter Farbe der Schriftzug „Besetzt“ prangt, staut sich die Kolonne der Wartenden bis in die Busspur hinein. Mit der Perspektive, dass es wohl ein Weilchen dauern dürfte, bis die ersten Fahrzeuge das offenkundig proppenvolle Parkhaus wieder verlassen. Da werden die Geduldsfäden reichlich strapaziert.

Im Prinzip liefert die Galerie-Vakanz einen Vorgeschmack auf das, was als Parkplatz-Verknappung im Rahmen der Verkehrswende ja ohnehin schon diskutiert wird: Steigen die Menschen tatsächlich in die Busse um, wenn sie keinen Raum mehr finden, wo sie ihr heiß geliebtes Auto platzieren können? Oder funktioniert dieser Kfz-Vergrämungsprozess bloß über die Parkgebühren? Das dürfte noch ein heißes Ringen geben.

+++ Auch lesenswert: Hagen wird fit gemacht für die nächste Flut +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen