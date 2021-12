Hagen: Verhaftet – Mann (48) mit drei Haftbefehlen gesucht

Hagen. Die Polizei Hagen hat bei einer Schwerpunktkontrolle einen 48-Jährigen verhaftet. Der wurde gleich mit drei Haftbefehlen gesucht.

Drei Haftbefehle hat die Polizei Hagen am Dienstag in Altenhagen, Wehringhausen und am Hauptbahnhof vollstreckt. Die Männer waren den Polizisten bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Drogen- und Straßenkriminalität ins Netz gegangen.

Eingesetzt waren sowohl uniformierte Polizisten als auch Kripo-Beamte des zivilen Einsatztrupps. Zur Unterstützung befanden sich darüber hinaus Beamte einer Einsatzhundertschaft im Hagener Stadtgebiet.

Polizei Hagen kontrolliert 190 Personen

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 190 Personen, von denen drei per Haftbefehl gesucht wurden. Zwei Gesuchte konnten die festgelegten Geldstrafen bezahlen.

Ein 48-jähriger Hagener wurde in Wehringhausen von zivilen Polizeibeamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass allein gegen ihn drei Haftbefehle vorlagen. Sie verhafteten den Mann und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Er hat nun eine Freiheitsstrafe von insgesamt etwa zwei Jahren und sieben Monaten zu verbüßen.

Auto ohne Versicherungsschutz

Weiterhin fertigten die Beamten sechs Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und konnten im Rahmen der Verkehrsüberwachung ebenfalls diverse Verstöße erkennen und ahnden. Sie schrieben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, leiteten zehn Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ahndeten 20 erkannte Verstöße mit Verwarnungsgeldern.

Lesen Sie auch: Nazi-Passierschein im Ordnungsamt: Stadt reagiert +++

Weitere Einsätze dieser Art sind für die Zukunft bereits geplant, da die Sicherheit am Hauptbahnhof und in der Innenstadt klar formulierter Schwerpunkt der Polizei Hagen ist.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen