Hagen: Verkehrschaos im Norden - Lkw brennt auf A1

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 1 in Hagen in Brand geraten. Das hat für erheblichen Stau im Berufsverkehr gesorgt.

Hagen Ein Lastwagen gerät auf der Autobahn 1 in Hagen in Brand. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr.

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 1 in Hagen in Brand geraten. Zwar hatte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle, gleichwohl waren die Auswirkungen auf den Verkehr erheblich.

Der Lastwagen war in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Kurz hinter der Auffahrt Hagen West fing das Fahrzeug Feuer.

Feuerwehreinsatz auf der A1 in Hagen: Ein Lastwagen ist in Brand geraten. Foto: Alex Talash

Auffahrt Hagen West gesperrt

Die Autobahnauffahrt musste für längere Zeit gesperrt werden, Autofahrer weite Umwege durch das Stadtgebiet in Kauf nehmen. Auf der Autobahn selbst konnte der Verkehr weiter fließen. Er wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen