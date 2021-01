Hagen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hagen Beim Abbiegen übersieht ein Hagener ein entgegenkommendes Auto. Es kommt zur Kollision. Beide Autofahrer werden dabei verletzt.

Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen sind in Hagen zwei Männer verletzt worden. Am 31. Dezember, gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem BMW die Berliner Straße in Fahrtrichtung Haspe. Als er nach links auf ein Tankstellengelände

abbiegen wollte, übersah er einen 40-Jährigen, der mit seinem VW Passat in Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zur Kollision. Beide Autofahrer wurden verletzt. An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.

Mann in Krankenhaus gebracht

Der 26-Jährige lehnte nach einer Erstversorgung vor Ort die Mitnahme in ein Krankenhaus ab. Der 40 Jahre alte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Berliner Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.