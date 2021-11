Eckesey. Die Fuhrparkstraße in Hagen-Eckesey ist aktuell nur einspurig befahrbar. Ein VW Touran ist gegen einen parkenden Seat geprallt.

Unfall auf Dienstagnachmittag auf der Fuhrparkstraße in Eckesey in Hagen. Ein VW Touran ist gegen einen am Straßenrand parkenden Seat gefahren. Von den zwei Insassen des Seats wurde einer leicht verletzt. Die Fuhrparkstraße ist während der Aufräumarbeiten in beide Richtungen aktuell nur einspurig befahrbar.

